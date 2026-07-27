В Тугулымском районе при ремонте дороги похитили больше 280 тысяч рублей

При выполнении контракта было похищено не менее 283 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тугулымском районе при ремонте дороги по улице Дачная в поселке Заводоуспенское похитили не менее 283 тысяч рублей. Работами занималось ООО «Стройтранссервис».

В период с октября по ноябрь 2024 года замдиректора организации решил похитить бюджетные деньги, выделенные на обновление участка в рамках муниципального контракта.

- Замдиректора, достоверно зная, что оборудование при выполнении работ на указанном участке не установлено, внес в акты выполненных работ, а также в иные документы заведомо ложную информацию, после чего предъявил документы для оплаты, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Так, работы не были выполнены, однако замдиректора получил за них как минимум 283 тысячи рублей. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в крупном размере». Его расследование находится на контроле прокуратуры.