В Свердловской области наращивают производство компьютеров и оптики

На Среднем Урале растет производство компьютерной техники Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года несколько секторов промышленности Свердловской области показали уверенный рост. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на данные Свердловскстата.

На 29,3% в Свердловской области выросло производство компьютеров, оптики и электроники, на 28,9% - производство транспорта, прицепов и полуприцепов, на 12,9% - обработка древесины, а также производство пробки и изделий из дерева. Также рост в 3,9% показало производство продуктов питания.

При этом, в 2026 году снизилось производство оборудования (-12,6%), готовых изделий из металла (9,1%). Также на 21% сократилась сфера ремонта и монтажа оборудования.