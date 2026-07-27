Жилой комплекс по программе КРТ в Железнодорожном районе построен уже на половину. Фото: пресс-служба ГК Самолет.

Жилой комплекс «Пайер» возводят в Железнодорожном районе Екатеринбурга по программе комплексного развития территорий. В ГК «Самолет» отметили, что строительство идет строго по графику – один этаж возводится меньше чем за неделю.

В первом 30-этажном корпусе готово больше половины монолитного каркаса. Тепловой контур дома планируют закрыть осенью. Для домов выбрали лифты бизнес-класса со скоростью 2 метра в секунду.

Во втором 16-этажном корпусе монолитные работы завершили в феврале. Сейчас там кладут внутренние и внешние стены, готовятся к остеклению и монтажу вентилируемого фасада. В конце 2026 года в обоих домах установят тепловые пункты и запустят отопление, чтобы начать внутреннюю отделку.

- Проект реализуют по программе КРТ. В конце 2023 года девелопер начал расселять жильцов ветхих домов, а в 2024 году завершил этот этап и снес старые здания. Активное строительство стартовало летом 2025 года. Первую очередь из двух корпусов общей площадью более 16 тысяч квадратных метров планируют сдать в 2028 году, - рассказали в пресс-службе застройщика.

Всего на участке площадью 1,75 гектара построят более 32 тысяч квадратных метров жилья. Квартал будет состоять из четырех башенных домов высотой от 14 до 30 этажей. В проекте также предусмотрен детский сад на 100 мест, подземный паркинг и более 1,3 тысячи квадратных метров коммерческих помещений на первых этажах – магазины, сервисы и зоны для досуга.