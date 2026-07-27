Свердловчанина посадили на 16 лет за производство наркотиков

Суд назначил мужчине 16 лет колонии строгого режима Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор Антону Рынкевичу, который с августа по 6 ноября 2025 года обустроил нарколабораторию в СНТ ОАО «Металлоштамп» в Верхней Пышме.

- Рынкевич незаконно приобрел наркотические средства для личного употребления, сырье для производства наркотических средств и обустроил лабораторию. Мужчине удалось изготовить чуть более 900 граммов, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Однако подпольное производство наркотиков вскоре обнаружили правоохранители. Рынкевича задержали.

Уральца обвинили сразу по трем статьям: по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство наркотических средств, в особо крупном размере», по части 2 статьи 228.3 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств» и по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, в крупном размере».

Осужденный свою вину признал частично. По его словам, он изготовил лишь одну партию для собственных нужд.

Суд приговорил Антона Рынкевича к 16 годам колонии строгого режима со штрафом 550 тысяч рублей. Кроме того, у мужчины конфисковали телефон и ноутбук. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.