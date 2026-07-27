В Екатеринбурге выставили на торги недострой за 346 миллионов рублей

Недострой на улице 8 Марта, 185а стоит с 2008 года. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Екатеринбурге выставили на торги офисный центр «Невада», заброшенный в 2008 году. Информация об этом опубликована на сайте Фонда имущества Свердловской области. Недострой в Ботаническом районе Екатеринбурга на улице 8 Марта, 185а продают за 346,4 миллиона рублей.

Как следует из документации, степень готовности объекта составляет всего 35%, площадь здания – более 2,6 тысячи квадратных метров. Недострой принадлежит ООО «Платина».

– По решению Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 4 февраля 2026 года на собственника возложена обязанность осуществить демонтаж наружных ограждающих конструкций административно-офисной части здания – 9 этажей, – говорится в документации.

Проведение торгов запланировано на 4 сентября 2026 года.

Напомним, что директору ООО «Платина» грозит срок за недостроенный офисник. По иску прокуратуры здание должны были снести еще в 2021 году.