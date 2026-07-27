На участке будут проводить работы по строительству инженерных сетей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге почти на месяц закроют участок улицы Первомайской, от улицы Толмачева до улицы Карла Либкнехта. Дело в том, что специалисты будут проводить здесь работы по строительству инженерных сетей. Участок будет перекрыт с 3 по 30 августа.

- Движение общественного транспорта на указанном участке улично-дорожной сети отсутствует, автомобилисты смогут объехать по близлежащим улицам: Карла Либкнехта, проспекту Ленина, Царской, Николая Никонова, - рассказали в пресс-службе мэрии.

На участке также установят соответствующие указатели и дорожные знаки.

Однако движение закроют не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Информацию о путях обхода разместят на специальных щитах, которые установят на месте перекрытия.

Екатеринбуржцев попросили с пониманием отнестись к временным изменениям и заранее планировать свой маршрут с учетом всех перекрытий.