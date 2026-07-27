Фильм Свердловской киноиндустрии наградили на Шукшинском фестивале

Фестиваль прошел с 21 по 25 июля в Алтайском крае. Фото: Свердловская киноиндустрия

Фильм «Цинга» Свердловской киноиндустрии стал лучшим в конкурсе игрового кино на Шукшинском кинофестивале. Об этом рассказала команда киноиндустрии в своих социальных сетях. Награду за лучшую мужскую роль получил Георгий Бессонов, сыгравший Сергея в этом же фильме.

– В конкурсе документального кино «За обращение к актуальной теме выбора пути» отметили картину «Наперекор» Марии Васениной, – сообщили в Свердловской киноиндустрии.

Награды также получили продюсер и один из авторов фильма «Цинга», продюсер картины «Наперекор» и директор по развитию Свердловской киноиндустрии Евгений Григорьев.

Всероссийский Шукшинский кинофестеваль прошел с 21 по 25 июля в Алтайском крае. Мероприятие как часть общей программы «Шукшинских дней на Алтае» проходит с 1999 года.