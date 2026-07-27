Свердловчанка отсудила миллион у «Росгосстраха» за навязанный полис

«Росгосстрах» заплатит женщине за навязанный полис Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области пенсионерка отсудила у «Росгосстраха» больше миллиона рублей за навязанный полис инвестиционного страхования. В декабре 2023 года 65-летняя свердловчанка пришла в офис банка, чтобы открыть депозит.

- Однако вместо привычного депозита сотрудник предложил ей «новый финансовый продукт с высоким доходом», заверив, что риски полностью застрахованы, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Так, женщина подписала договор с «Росгосстрахом» и внесла всю сумму страховой премии. Однако, когда срок договора истек, свердловчанка получила почти на 700 тысяч рублей меньше той суммы, которую пыталась приумножить.

- Объяснение оказалось простым: падение акций в инвестиционном портфеле, к которому был привязан негарантированный доход. Ни обещанных процентов, ни сохранности капитала, - пояснили в облсуде.

Тогда пенсионерка решила обратиться в суд с требованием взыскать с «Росгосстраха» и банка сумму, уплаченную по договору с процентами, а также штраф и компенсацию морального вреда. Иск женщины удовлетворили частично.

Так, с «Росгосстраха» взыскали 685 тысяч рублей суммы, уплаченной по договору, 277 тысяч рублей упущенной выгоды в виде процентов, 10 тысяч в качестве компенсации морального вреда, 100 тысяч штрафа и 27 тысяч рублей госпошлины.

Общая сумма превысила 1 миллион 72 тысячи рублей. В требованиях к банку свердловчанке отказали: учреждение не выступало в качестве одной из сторон договора и не получало ее денег.

«Росгосстрах» пытался обжаловать решение суда. По словам представителей компании, пенсионерка знала об отсутствии гарантий, о чем свидетельствует ее подпись в расписке.

Однако такой аргумент оказался неубедительным. Суд посчитал, что продукт женщине навязали, а сама она не до конца понимала, что именно подписывает. Так, решение оставили без изменений. Оно вступило в законную силу.