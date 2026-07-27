Коллективы Городского дворца творчества Екатеринбурга разместят по четырем адресам

Администрация города выделила помещения для занятий творческих коллективов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ученикам творческих объединений Городского дворца творчества в Екатеринбурге подобрали новые площадки для занятий. Учебный год начнется вовремя во всех филиалах учреждения.

- Сейчас проводится ремонт, чтобы дети с 1 сентября занимались в безопасных и комфортных условиях. В нынешнем здании, к сожалению, таких условий нет. Постоянные протечки могут привести к замыканию электропроводки. Мы не имеем права этого допустить, - рассказывает Елена Кириченко.

Администрация Екатеринбурга выделила муниципальные помещения для занятий творческих коллективов. Площадки размещены в разных районах, чтобы детям было удобнее и быстрее добираться.

К примеру, в Академическом районе до этого площадок для занятий не было, с нового учебного года ребята смогут заниматься по трем адресам улица Академика Ландау 39б, Академика Парина, 6, Павла Шаманова, 54.

Также занятия Городского дворца творчества будут проводиться по адресам: улица Щорса, 16 и Луначарского, 217, а геологический кружок откроет свои двери на базе Уральского государственного горного университета по адресу: улица Куйбышева, 30.

- Здание на улице Луначарского – это центральная часть города и вся транспортная доступность была учтена при планировании переезда коллективов. Кроме того, локация не уступает прежней. Это тоже историческое место, очень знаковое и красивое. В непосредственной близости находится сквер, где и дети и их родители смогут отдохнуть, провести время, - говорит Елена Кириченко.

Приемная кампания в творческие коллективы начнется 20 августа. Детей будут записывать в 20 коллективов по программам художественной, естественнонаучной, социально-гуманитарной, технической и физкультурно-спортивной направленности.

До настоящего времени Городской дворец творчества находился в здании памятника архитектуры федерального значения - Усадьбе Расторгуевых-Харитоновых. Объект находится в ветхом состоянии. Вопрос о дальнейшей работе Городского дворца творчества держит на личном контроле Глава Екатеринбурга Алексей Орлов.