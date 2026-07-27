В Екатеринбурге открыли памятник разведчику Николаю Кузнецову

Памятник впервые отремонтировали после установки в 1985 году. Фото: канал Артема Жоги

В Екатеринбурге после реконструкции открыли памятник легендарному разведчику Николаю Кузнецову. Событие приурочили к 115-летию со дня его рождения.

– В годы Великой Отечественной войны Николай Иванович не только добывал ценные разведданные в тылу противника, но и ликвидировал крупных немецких чиновников и военачальников на территории Западной Украины, – рассказал в своих социальных сетях полпред в УрФО Артем Жога.

В 1944 году разведчик, чтобы не попасть в руки врага, подорвал себя гранатой. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Памятник разведчику был установлен в 1985 году на Уралмаше, где работал Николай Кузнецов. С тех пор 12-метровый бронзовый монумент ни разу не ремонтировали. Русская медная компания привела памятник и прилегающую к нему территорию в порядок.