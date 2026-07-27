В Екатеринбурге проведут международный фестиваль креативных индустрий

Фестиваль креативных индустрий пройдет в Екатеринбурге в третий раз Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге с 25 по 28 августа пройдет Международный фестиваль креативных индустрий, в котором примут участие эксперты из 11 стран. В списке - гости из Белоруссии, Узбекистана, Китая, КНДР, Непала, Грузии, Армении, Турции, ОАЭ и Казахстана.

По данным ИА «Уральский меридиан», темой третьего фестиваля станет поиск новых рынков сбыта, экспорт креативных продуктов, развитие международного сотрудничества в области креативной экономики.

- В этом году особое внимание — сферам кино и моды, это одни из ключевых креативных компетенций Свердловской области, - рассказывает заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Фестиваль пройдет на площадках кластеров «Салют» и «Домна», ККТ «Космос» и в ряде общественных пространств.

Отметим, что сейчас креативная индустрия обеспечивает 3% экономики Екатеринбурга. К 2030 году показатель вырастет в 2,5 раза.