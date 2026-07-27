Свердловское МЧС предупредило о высоком риске природных пожаров

МЧС рекомендует не проводить пожароопасные работы в лесах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с 28 по 30 июля 2026 года повысится риск возникновения природных пожаров. Об этом жителей предупредили в региональном ГУ МЧС России.

- Прогнозируются высокие классы пожарной опасности. Значительно повышается риск возникновения природных пожаров и их перехода на близлежащие строения. МЧС просит уральцев особенно строго соблюдать требования пожарной безопасности, - пояснили в ведомстве.

Так, свердловчанам рекомендуют не использовать открытый огонь и не разводить костры. Также не стоит сжигать мусор, проводить в лесах и на других территориях какие-либо пожароопасные работы.

В случае возникновения возгорания уральцев просят незамедлительно сообщить по телефону пожарной охраны 101 или по единому номеру 112.