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НовостиСпорт27 июля 2026 8:14

Уральцы завоевали два золота и бронзу на чемпионате России по легкой атлетике

Свердловчане завоевали три медали на чемпионате России по легкой атлетике
Екатерина ГАПОН
Три медали заработали свердловские спортсмены на чемпионате России по легкой атлетике. Фото: Антон Басанаев

Три медали заработали свердловские спортсмены на чемпионате России по легкой атлетике. Фото: Антон Басанаев

На чемпионате России по легкой атлетике свердловские спортсмены завоевали два золота и бронзу. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Соревнования прошли в Екатеринбурге с 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». Всего в чемпионате приняли участие 770 атлетов из 67 регионов России. Было разыграно 46 комплектов наград в 46 дисциплинах.

Милана Садовская победила в соревнованиях женщин по прыжкам в длину с результатом 6,46 метра. Максим Якушев выиграл в беге на 3 тысячи метров с препятствиями с результатом 8:34,41 минуты. Бронзу на той же дисциплине завоевала Анна Тропина с результатом 10:04,21 минуты.

– Событие вышло далеко за пределы спортивной арены, привлекло к легкой атлетике новую аудиторию и, уверен, вдохновило многих молодых людей начать заниматься спортом. Теперь будем ждать новых побед наших спортсменов на Спартакиаде народов России, – отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Отметим, что Спартакиада народов России пройдет в августе. Стадион «Калининец» станет одной из площадок проведения соревнований.