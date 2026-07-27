Уральцы завоевали два золота и бронзу на чемпионате России по легкой атлетике

Три медали заработали свердловские спортсмены на чемпионате России по легкой атлетике. Фото: Антон Басанаев

На чемпионате России по легкой атлетике свердловские спортсмены завоевали два золота и бронзу. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Соревнования прошли в Екатеринбурге с 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». Всего в чемпионате приняли участие 770 атлетов из 67 регионов России. Было разыграно 46 комплектов наград в 46 дисциплинах.

Милана Садовская победила в соревнованиях женщин по прыжкам в длину с результатом 6,46 метра. Максим Якушев выиграл в беге на 3 тысячи метров с препятствиями с результатом 8:34,41 минуты. Бронзу на той же дисциплине завоевала Анна Тропина с результатом 10:04,21 минуты.

– Событие вышло далеко за пределы спортивной арены, привлекло к легкой атлетике новую аудиторию и, уверен, вдохновило многих молодых людей начать заниматься спортом. Теперь будем ждать новых побед наших спортсменов на Спартакиаде народов России, – отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Отметим, что Спартакиада народов России пройдет в августе. Стадион «Калининец» станет одной из площадок проведения соревнований.