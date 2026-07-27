В Кушве на строительство газопровода потратят 14 миллионов рублей

Строительство газопровода должны завершить до 31 августа 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кушве на строительство газопровода направят более 14 миллионов рублей. Это следует из тендера, опубликованного на сайте Госзакупок. Заказчиком работ выступает Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети».

Согласно документации, работы по догазификации планирую провести в поселке Баранчинский. Подрядчику предстоит проложить газопровод длиной 1500 метров и трубопровод длиной 2500 метров методом горизонтально направленного бурения. Работы необходимо завершить до 31 августа 2026 года.

Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, в 2025 год в регионе по программе социальной газификации к газу подключили 15 тысяч домов. При этом льготами при подключении воспользовались 7,6 тысячи человек. На эти цели по линии Единого оператора газификации привлечено более 4 миллиардов рублей.