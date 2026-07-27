Жители Свердловской области смогут бесплатно попасть на Спартакиаду народов России

Церемония открытия соревнований состоится 8 августа Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 8 августа и по 30 сентября сразу в семи регионах страны будет проходить Спартакиада народов России. Для многих атлетов она станет ключевым этапом отбора на Олимпийские игры 2028 года.Масштабные состязания пройдут и в Свердловской области. Здесь состязания охватят 21 вид спорта. Турниры пройдут в Екатеринбурге, Первоуральске, Богдановиче, Верхней Пышме, селе Кашино (Сысертский муниципальный округ) и деревне Кремлёвка (Каменский муниципальный округ). Жители Свердловской области смогут попасть на соревновании бесплатно.

- Торжественная церемония открытия соревнований состоится 8 августа. Все желающие смогут получить бесплатные билеты на церемонию открытия, которая пройдет 8 августа во Дворце игровых видов спорта (ДИВС), - рассказывает начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина. - Оформить их можно на сайтах АНО «Игры», Спартакиады и билетного оператора. Однако даты выпуска билетов на соревнования могут быть изменены, поэтому необходимо следить за обновлениями на официальном сайте АНО «Игры».

КОНКРЕТНО

Предварительное расписание выпуска билетов по видам спорта:

– 23 июля – синхронное плавание (соревнования 7–9 августа);

– 25 июля – стендовая стрельба (соревнования 8–12 августа);

– 29 июля – прыжки на батуте (соревнования 13 августа);

– 30 июля – тяжелая атлетика (соревнования 13–15 августа), скалолазание (соревнования 13–16 августа);

– 31 июля – гольф (соревнования 17–19 августа);

– 3 августа - стрельба из лука (соревнования 18–20 августа);

– 6 августа – плавание (соревнования 20–21 августа);

– 7 августа – художественная гимнастика (соревнования 21–23 августа), теннис (соревнования 24–30 августа);

– 10 августа – волейбол (соревнования 24 августа – 5 сентября);

– 14 августа – самбо (соревнования 28–29 августа), BMX – фристайл-парк (соревнования 28-29 августа), баскетбол (соревнования 29 августа – 4 сентября);

– 20 августа – брейкинг (соревнования 3 сентября);

– 21 августа – BMX-гонка классик (соревнования 6–7 сентября);