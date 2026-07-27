В Екатеринбурге будут судить руководителей УК за хищение 2 миллионов

Руководители УК «Лазурит» похитили более 2 миллионов рублей, предназначенных для капремонта Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге будут судить технического директора ООО «УКиКО» Виктора Старокожева и бывшего директора ООО УК «Лазурит» Андрея Щекина за хищение 2 миллионов рублей, предназначенных для проведения капремонта.

По версии следствия, Старокожев фактически являлся управляющим финансово-хозяйственной деятельностью «Лазурита». Вместе со Щекиным в период с августа 2020 года по июнь 2023 года они предоставили фиктивный протокол об изменении способа формирования фонда капремонта. Таким образом, они добились перечисления со счета Регионального фонда более 2 миллионов рублей.

– В период с июня по ноябрь 2023 года они заключили фиктивный договор подряда с подконтрольным коммерческим предприятием на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей теплоснабжения в жилом доме по улице Шарташская в Екатеринбурге, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При якобы исполнении договора на счет подконтрольного юрлица было перечислено более 1,6 миллиона рублей.

Старокожева и Щекина обвиняют в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», и по пункту «а» части 3 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления». Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.