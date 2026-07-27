Атмосферный фронт принесет похолодание в Свердловскую область

В Свердловской области ожидается похолодание Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На текущей неделе в Свердловской области ожидается похолодание. Все дело в атмосферном фронте, который приблизится к западной границе региона уже во вторник 28 июля. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

- В среду холодный фронт будет проходить через территорию области. С четверга погоду в регионе начнет определять циклон, приближающийся с запада. В последующие дни ощутимо похолодает, а циклон, вышедший на Урал, будет обеспечивать регион новыми порциями осадков, - пояснил синоптик.

Речь идет о дождях и грозах, которые принесет с собой циклон. Осадки ожидаются во вторник, в четверг и выходные 1 и 2 августа.

К воскресенью температура в регионе постепенно опустится с +32 до +21 градуса. Начало следующей недели, согласно прогнозам, так же обещает быть холодным и дождливым.