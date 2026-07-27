На ВИЗ-Стали подвели итоги конкурса профмастерства водителей

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) состоялся конкурс профессионального мастерства водителей грузовых автомобилей, в котором участники продемонстрировали знания правил дорожного движения, навыки оказания первой помощи и высокий уровень практической подготовки.

Соревнование прошло в три этапа. Новинкой этого года стал первый этап — электронное тестирование в системе Websoft. Участники отвечали на вопросы по оказанию первой помощи, эксплуатации автомобиля и правил дорожного движения. Вторым этапом стал экзамен по билетам из официальной программы ГИБДД. На практическом этапе участники выполняли комплекс упражнений по фигурному вождению большегрузного КАМАЗа, в том числе элементы «змейка», «бокс», «параллельная парковка», «эстафета» и «стоп».

Победителей определяли по наименьшему суммарному времени. При подведении итогов учитывались как скорость выполнения заданий, так и штрафные секунды за ошибки в теории и нарушения на трассе. Борьба за лидерство была особенно напряжённой: обладателей первого и второго мест разделили всего 2 секунды.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

По итогам конкурса первое место занял Модарис Латыпов с результатом 809 секунд. Второе место у Игоря Гордеева — 811 секунд, третье — у Дмитрия Понуровского — 1111 секунд. Призеров конкурса наградили денежными премиями, дипломами и корпоративными знаками отличия «НЛМК-PRO».

Конкурс профессионального мастерства водителей направлен на повышение уровня подготовки специалистов, развитие культуры безопасного вождения и укрепление профессиональных стандартов.

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