В Екатеринбурге на вахтовика завели два уголовных дела после дебоша в самолете

Мужчина устроил дебош в самолете Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в отношении 40-летнего вахтовика одного из горнодобывающих предприятий возбудили сразу два уголовных дела. Мужчина устроил дебош в самолете, летевшем из Пхукета в уральскую столицу. Инцидент произошел 7 мая 2026 года.

- В дежурную часть линейного отдела на территории аэропорта Кольцово поступило сообщение от диспетчера самолета по факту неадекватного поведения одного из пассажиров, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

После приземления самолета сотрудники ведомства поднялись на борт и опросили пассажиров. Как выяснилось, дебошир был пьян и курил сигарету прямо в салоне воздушного суда. Кроме того, на протяжении полета он вел себя вызывающе, а на замечания не реагировал.

- В какой-то момент, продолжая противоправные действия, гражданин целенаправленно подошел к табличке с надписью «Выход» и ударил по ней рукой, в результате чего повредил, - отметили в Управлении.

Мужчина ударил по табличке рукой, причинив ущерб на сумму больше 20 тысяч рублей. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Авиакомпания оценила ущерб табличке на сумму свыше 20 тысяч рублей. В дежурной части мужчина не смог внятно объяснить свои действия, лишь сослался на свое нетрезвое состояние.

В результате в отношении вахтовика завели два уголовных дела: по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» и по статье 214 УК РФ «Вандализм». Кроме того, на дебошира составили три административных протокола. После их рассмотрения екатеринбуржца арестовали на 10 суток.

Сейчас по факту инцидента продолжается расследование. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.