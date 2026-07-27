На Среднем Урале от воды освободились свыше 200 домов и участков

Сотрудники МЧС продолжают работать в зоне паводка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области продолжается борьба с паводком, вызванным проливными дождями. По данным регионального МЧС на 27 июля, затопленными остаются 2263 приусадебных участка, 291 жилой дом, четыре дачных, а также три участка автодорог и 10 низководных мостов.

- На подтопленных территориях продолжается освобождение объектов жилой инфраструктуры: за минувшие сутки от паводковых вод полностью освободились два жилых дома и 206 приусадебных участков в 12 населенных пунктах, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сегодня на территории региона затоплений не ожидается. Специалисты продолжают мониторинг ситуации на водоемах и оказывают помощь жителям, находящимся в зоне паводка. На текущий момент отрезанными от большой земли остаются 22 населенных пункта.

- Продолжается работа по просушке и откачке воды из домов по заявкам от граждан. За сутки просушены 19 домов, - отметили в МЧС.

Всего к работам по ликвидации последствий паводка привлечены больше 300 человек и 120 единиц техники.