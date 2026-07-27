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НовостиЗдоровье27 июля 2026 5:44

Врачи спасли свердловчанку, которая чуть не погибла после инфаркта

Свердловчанка с диабетом и гипертонией чуть не погибла после инфаркта
Екатерина ГАПОН
Женщина перенесла инфаркт, но вызвала скорую помощь лишь тогда, когда не смогла дышать

Женщина перенесла инфаркт, но вызвала скорую помощь лишь тогда, когда не смогла дышать

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи спасли свердловчанку и диабетом и гипертонией, которая чуть не погибла после инфаркта. 52-летняя женщина вызвала скорую помощь, когда не смогла дышать. При осмотре у пациентки выявили отек тела, сниженное артериальное давление и уровень кислорода в крови.

– УЗИ сердца показало признаки произошедшего ранее инфаркта миокарда – мышцы, которая обеспечивает насосную функцию сердца, ритмично перекачивая кровь по сосудам. В итоге фракция выброса упала почти вдвое. Фоном служили сахарный диабет и гипертоническая болезнь, – сообщили в Минздраве Свердловской области.

Врачи Центральной городской больницы №7 Екатеринбурга диагностировали у женщины полиорганную недостаточность: возрос уровень креатинина, почки не перекачивали весь объём крови. В совокупности сердечная, почечная и дыхательная недостаточность могли привести к гибели.

Пациентку подключили к аппарату ИВЛ и провели два сеанса гемодиализа на новом устройстве. Аппарат, поступивший в отделение анестезиологии и реанимации ЦГБ №7, выполняет работу почек пациента. Он необходим для оказания экстренной помощи при высоком уровне креатина, калия, отравляющих препаратов и мочевины.