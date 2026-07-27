Врачи спасли свердловчанку, которая чуть не погибла после инфаркта

Женщина перенесла инфаркт, но вызвала скорую помощь лишь тогда, когда не смогла дышать Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи спасли свердловчанку и диабетом и гипертонией, которая чуть не погибла после инфаркта. 52-летняя женщина вызвала скорую помощь, когда не смогла дышать. При осмотре у пациентки выявили отек тела, сниженное артериальное давление и уровень кислорода в крови.

– УЗИ сердца показало признаки произошедшего ранее инфаркта миокарда – мышцы, которая обеспечивает насосную функцию сердца, ритмично перекачивая кровь по сосудам. В итоге фракция выброса упала почти вдвое. Фоном служили сахарный диабет и гипертоническая болезнь, – сообщили в Минздраве Свердловской области.

Врачи Центральной городской больницы №7 Екатеринбурга диагностировали у женщины полиорганную недостаточность: возрос уровень креатинина, почки не перекачивали весь объём крови. В совокупности сердечная, почечная и дыхательная недостаточность могли привести к гибели.

Пациентку подключили к аппарату ИВЛ и провели два сеанса гемодиализа на новом устройстве. Аппарат, поступивший в отделение анестезиологии и реанимации ЦГБ №7, выполняет работу почек пациента. Он необходим для оказания экстренной помощи при высоком уровне креатина, калия, отравляющих препаратов и мочевины.