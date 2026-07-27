В аэропорту Кольцово сняли ограничения на полеты

На текущий момент задержаны шесть рейсов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 27 июля сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Соответствующее сообщение поступило от Росавиации в 10:15. Ограничения действовали ровно один час.

- Аэропорт Екатеринбург (Кольцово). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, - сказано в сообщении.

Сейчас аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, на момент публикации задержаны шесть рейсов: в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Оренбург и Ханты-Мансийск.

- Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику, - пояснили в пресс-службе Кольцово.

Напомним, что режим ракетной опасности в Свердловской области отменили в 9:40. Он действовал ровно 50 минут.