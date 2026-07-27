В Первоуральске четвертые сутки ищут 17-летнего подростка

Подросток пропал 24 июля. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Первоуральске уже четвертые сутки ищут 17-летнего Данила Нургалиева. Подросток 24 июля вышел из дома и до сих пор не вернулся. Розыском пропавшего занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Пропал Нургалиев Данил Денисович, 17 лет, 2009 год рождения. Может находиться в вашем районе или в вашем городе, - передают поисковики.

Согласно ориентировке, рост подростка составляет 175 сантиметров, телосложение нормальное. У него русые волосы и зеленые глаза. На момент пропажи он был одет в черные кофту и джинсы, а также серые кроссовки.

К поискам подключились и сотрудники полиции.

- Поисковые мероприятия, организованные полицией, продолжаются уже несколько дней. К розыску привлечены инспекторы по делам несовершеннолетних — они отрабатывают возможные связи несовершеннолетнего и проверяют места, где мог оказаться пропавший, - рассказали в ОМВД России «Первоуральский».

В полиции добавили, что при себе у подростка также была фиолетовая сумка, а сотовый телефон пропавшего недоступен.

Если вы располагаете какой-либо информацией насчет местонахождения Данила Нургалиева, сообщите об этом инфоргу поисков Ирине: 8 (912) 645-28-46. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-52 или позвонить по единому номеру 112.