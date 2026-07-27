Смог сохранится в Свердловской области до 28 июля

Предупреждение действует с 26 по 28 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области синоптики вновь выпустили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. В связи с тем, что вредные примеси не смогут рассеиваться в воздухе, в регионе образуется смог. Об этом рассказали в Уральском Гидрометцентре.

- С 20:00 26 июля на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - пояснили синоптики.

Отмена предупреждения ожидается в 20:00 28 июля. Напомним, что ранее смог накрывал Средний Урал с 22 по 24 июля.

Согласно прогнозам, сегодня в регионе прогнозируют сильную жару до +38 градусов. Также местами возможны кратковременный дождь и гроза. В Екатеринбурге существенных осадков не ожидается, столбики термометров покажут +34 градуса днем.