На Урале день ВМФ отмечают торжественными мероприятиями

Свердловчане участвуют в торжественных церемониях. Фото: скриншот видео

26 июля свердловчане участвуют в мероприятиях в рамках празднования Дня Военно-морского флота. В уральской столице у памятника «300 лет Российскому флоту» состоялось возложение цветов. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики.

Свои поздравления для военных моряков опубликовал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

- Свердловская область и Северный флот имеют деловые и дружеские связи. Более четверти века регион шефствует над атомной подводной лодкой «Верхотурье», поддерживает членов экипажа субмарины. В этом году исполняется 65 лет 31-й дивизии подводных лодок, куда входит атомный подводный крейсер «Верхотурье». Желаю новых свершений на благо Родины, крепкого здоровья и благополучия, - сообщает Денис Паслер.

В Краснотурьинске у мемориала воинам – морякам память павших почтили минутой молчания. В городе также состоялись показательные выступления, спортивное шоу. Также была выставка вооружения.