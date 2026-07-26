В Екатеринбурге больше недели ищут мужчину, нуждающегося в медпомощи

Мужчина пропал еще 18 июля. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге полицейские и волонтеры развернули поиски 61-летнего Николая Дерендяева. Мужчина пропал в окрестностях уральской столицы еще 18 июля. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсетях.

По данным волонтеров, уралец нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего мужчины: рост 170 сантиметров, у него худощавое телосложение. Николай седовласый и сероглазый.

На момент пропажи пенсионер был одет в синюю футболку, джинсы и черные кроссовки.

Если вы обладаете полезной информацией о местонахождении Николая, обратитесь к волонтерам. Телефон горячей линии 8 800 700 54 52 или номер 112.