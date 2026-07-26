В Сысерти три человека пострадали в лобовом столкновении

Всех трех пострадавших увезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

25 июля на первом километре дороги Сысерть – поселок Верхняя Сысерть – охотохояйство произошла авария. Водитель Subaru Impreza ехал в Верхнюю Сысерть. Он оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с кроссовером Nissan Qashqai. Об этом рассказали в Госавтоинпекции Свердловской области.

- В ДТП пострадали три человека. Это были 33-летний водитель и 33-летний пассажир Subaru Impreza. Также в числе пострадавших 29-летняя пассажирка Nissan Qashqai. Они были доставлены в Городскую больницу № 36 Екатеринбурга, - рассказали в ведомстве.

Водитель Subaru Impreza ехал в Верхнюю Сысерть и оказался на полосе встречного движения. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Автоинспекторы установили, что у водителя Subaru Impreza стаж вождения 14 лет. В отношении него начато административное расследование по 12.37 и 12.24 КоАП РФ за отсутствие страхового полиса, а также за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью.