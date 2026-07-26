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НовостиПроисшествия26 июля 2026 13:19

На Урале пьяный водитель квадроцикла влетел в отбойник и погубил пассажира

В Екатеринбурге водитель квардроцикла учинил смертельное ДТП
Маргарита РАЗУМОВА
Водитель квадроцикла, как и пассажир были без мотошлемов. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Водитель квадроцикла, как и пассажир были без мотошлемов. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

26 июля ранним утром на четвертом километре Екатеринбургской кольцевой дороги произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Предварительно установлено, что 36-летний мужчина управлял квадроциклом ATV-200CC. Он ехал в сторону Кольцовского тракта. На высокой скорости он допустил наезд на барьер.

- Пассажиром квадроцикла был 22-летний местный житель. Он скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель квадроцикла, 36-летний мужчина, также местный житель, доставлен в 36-ю городскую больницу, - рассказали в ведомстве.

Как установили инспекторы, у мужчины не было водительских прав. Ранее к административной ответственности он не привлекался. Освидетельствование показало, что уралец был пьян. Как водитель, так и пассажир были без мотошлемов.

По факту аварии назначили проведение расследования. Сотрудники опрашивают очевидцев, устанавливают детали случившегося.