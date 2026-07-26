В Екатеринбурге в Кольцово массово задерживают авиарейсы

В аэропорту проводят проверку из-за массовой задержки рейсов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

26 июля в Екатеринбурге из воздушной гавани Кольцово не смогли вылететь 13 рейсов. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку из-за массовой задержки самолетов.

- Вопрос предоставления авиакомпаниями обязательных услуг пассажирам задержанных рейсов находится на контроле надзорного ведомства, - сказано в сообщении.

Так, по данным онлайн-табло, задерживаются вылеты в Саратов, Батуми, Москву, Астану. Аналогичная проблема коснулась рейсов в Иркутск, Баку, Владивосток, Казань, Тбилиси, Оренбург, Сочи и Москву.

Если пассажиры столкнулись с нарушением прав, то они смогут обратиться за помощью в Уральскую транспортную прокуратуру. Пассажиры могут позвонить по телефону: 8-922-120-60-50 или оставить обращение на электронной платформе.