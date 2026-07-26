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НовостиОбщество26 июля 2026 10:46

В Екатеринбурге парк Маяковского заполонили домашние животные

В уральской столице проводят фестиваль собак и кошек
Авторы (2):
Маргарита РАЗУМОВА
Арина ЛИТВИНОВА
На мероприятии проведут познавательные лекции для владельцев животных

На мероприятии проведут познавательные лекции для владельцев животных

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 26 июля в парке Маяковского проходит фестиваль домашних животных. Аллеи заполонили уральцы со своими любимцами.

Организаторы сообщают, что на мероприятие были зарегистрированы 3500 участников. Ожидается, что в течение дня число посетителей вырастет до 25 тысяч человек.

На фестивале работает зона, в которой можно бесплатно проверить здоровье питомца. Еще здесь устраивают показательные выступления.

Для хозяев проводят познавательные лекции об уходе за животными Кроме того, здесь есть зона приюта. В ней уральцы смогут познакомиться с потенциальными хозяевами, которые подарят им новый дом.