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НовостиОбщество26 июля 2026 8:40

В Академическом районе Екатеринбурга открыли здание следственного отдела СКР

В Екатеринбурге открыли новое здание следственного отдела СКР
Маргарита РАЗУМОВА
В новом здании есть все для комфорта сотрудников. Фото: пресс-служба СКР Свердловской области

В новом здании есть все для комфорта сотрудников. Фото: пресс-служба СКР Свердловской области

В Екатеринбурге в Академическом районе торжественно открыли здание районного следственного отдела СУ СКР по Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

В церемонии принял участие глава свердловского ведомства Богдан Францишко, а также руководитель следственного отдела по Академическому району Антон Плотников. Губернатор Свердловской области Денис Паслер также поздравил сотрудников ведомства.

Ведомство располагается на улице Вильгельма де Геннина, 30/4.

- В новом здании располагаются два подразделения. Следственный отдел по Академическому району и пятый отдела по расследованию ятрогенных преступлений (связанных с врачебными ошибками и действиями врачей – Прим.Ред), - сказано в сообщении.

Теперь у следователей и экспертов Академического есть просторные служебные кабинеты с необходимым оборудованием. Также созданы помещения для вещдоков и архив.