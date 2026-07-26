Почти 79% свердловских подростков осуждены по террористическим статьям

На учете в Екатеринбурге состоят 1070 школьников Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В исправительных учреждениях Среднего Урала содержатся 57 подростков. И 45 из них были осуждены за преступления, связанные с терроризмом. Статистику озвучил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе заседания муниципальной антитеррористической комиссии.

По данным силовиков, в этом году растет число преступлений террористической направленности, совершаемых подростками. Дети намереваются быстро заработать. Кроме того, попадают под влияние радикальных взглядов.

Глава Департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кириченко рассказала, что в 167 школах города учатся 204 тысячи детей. На учете состоят 1070 школьников. Это около 0,5%.

- В первом полугодии текущего года были выявлены 25 учащихся, подверженных влиянию идеологии терроризма и нацизма. С каждым из них проводится индивидуальная психолого-педагогическая работа. За их занятостью летом также следят, - сказано в сообщении.

Также за полгода выявляли случаи преступлений экстремистской и террористической направленности в школах. Случаи детально рассматриваются органами профилактики. Работу проводят также с семьями подростков.