На Урале из-за жары запретили движение грузовиков по федеральным трассам

В Свердловской области из-за жары ограничивают движение по федеральной трассе для грузовиков Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

26 июля в Свердловской области на федеральных трассах ограничили движение для грузовых машин. Запрет на передвижение будет действовать с 10:00 до 22:00. Об этом в канале сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

- Такая мера была принята в связи с повышенной температурой воздуха и касается транспорта, масса которого с грузом либо нагрузка на ось превышают допустимые значения, установленные Правительством Российской Федерации, - уточняет ведомство.

Водителям грузовых авто рекомендуют учитывать данную информацию во время планирования поездок. По данным Уралгидрометцентра, воздух прогреется до + 33 градусов в Свердловской области в течение дня.

Напомним, что подобное ограничение действовало и 24 июля. Так как температура воздуха поднималась до +32 градусов и выше.