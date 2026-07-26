День военно-морского флота отмечают в Свердловской области

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В Свердловской области празднуют День Военно-морского флота. Немало уральцев – моряков разных воинских званий находятся на службе. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.
Глава региона Денис Паслер обратился к свердловчанам.
- Они умело, четко, самоотверженно выполняют боевые задачи, обеспечивают суверенитет и обороноспособность страны. Безопасность россиян. Служба в рядах ВМФ требует отличной боевой подготовки, смелости, выдержки, верности долгу и присяге. Этими качествами моряки-уральцы обладают в полной мере, – сообщает Денис Паслер.
Также он подчеркнул, что свердловские предприятия производят мощные турбины для атомоходов. В том числе, создают навигационное оборудование, оптические системы и приборы наблюдения. Уральские инженеры делают качественный металлопрокат, который необходим для судостроительных верфей.