В центре Екатеринбурга заметили оранжевые абажуры Тимофея Ради

Уютный символ города будет установлен у туристического центра. Фото: «Екатеринбург. Главное»

В Екатеринбурге в Историческом сквере заметили оранжевые абажуры от уличного художника Тимофея Ради. Об этом сообщает канал «Екатеринбург. Главное», который считается близким к мэрии.

- Они будут стоять у флагманского офиса туристического информационного центра, который ласково называют ТИЦ. Спасибо Тимофею Раде, он сделал один из хороших символов Екатеринбурга, - сказано в сообщении.

Напомним, что впервые в уральской столице большие абажуры появились в 2013 году во время фестиваля «Не темно». Их установили на проспекте Ленина. Власти требовали убрать инсталляцию, так как подобные объекты необходимо согласовывать. Однако горожане одобрили проект и плафоны все же оставили.