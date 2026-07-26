На Урале два муниципалитета и 205 домов освободились от воды за сутки

В Свердловской области борются с последствиями паводка. Фото: скриншот видео

В Свердловской области по состоянию на 26 июля два муниципалитета освободились от воды полностью. Статистику за сутки приводит региональное ГУ МЧС.

- На подтопленных территориях продолжается освобождение объектов жилой инфраструктуры. За сутки от паводковых вод полностью освободились 205 жилых домов и 316 приусадебных участков в 30 населенных пунктах, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС продолжают вести работы в подтопленных территориях. Они отслеживают гидрологическую обстановку. В том числе обходят дворы, оказывают адресную помощь.

На ликвидацию последствий паводка привлечено более 500 специалистов и 150 единиц техники. За сутки воду откачали из 125 жилых домов, а также просушили 55.