Выставки развернулись на четырех площадках. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге стартовал фестиваль камня «Грани». Выставки, посвященные камнерезному искусству, будут работать с 25 по 26 июля на четырех площадках. Среди них: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Центр истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского, а также Музеи ИЗО и истории Екатеринбурга.

- В рамках фестиваля гостей ждет нон-стоп лекторий, где выступят специалисты по геологии и минералогии, коллекционеры, художники-камнерезы и ювелиры, историки и искусствоведы. Запланированы экскурсии по выставочным проектам и пешеходные прогулки по городу, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также гости мероприятия смогут пройти мастер-классы и принять участие в занятиях по первичной обработке камня.

Отмечается, что фестиваль проходит в уральской столице уже во второй раз. В этом году музеи сконцентрировались на подготовке просветительской программы, связанной с 300-летием камнерезного искусства на Урале.