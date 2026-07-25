Свердловское МЧС предупредило о сильных ливнях и грозе 25 июля

Дожди с грозами ожидаются в ближайшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области вечером 25 июля ожидаются сильные дожди с грозами и штормовой ветер. Об этом жителей предупредили в пресс-службе регионального МЧС.

- Грозы, град, сильные ливни, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду ожидаются местами в Свердловской области 25 июля, - сказано в сообщении.

Как пояснили в Уральском Гидрометцентре, осадки ожидаются на севере и востоке региона. На юго-западе и в Екатеринбурге вероятность ливней с грозами ниже.

Также кратковременные дожди местами прогнозируют в воскресенье 26 июля и во вторник 28 июля. Кроме того, в эти дни есть вероятность появления тумана.

Вместе с этим, на Среднем Урале продолжает действовать предупреждение об аномальной жаре. Дневная температура от +30 до +38 градусов сохранится вплоть до 29 июля.