Под Кировградом два подростка пострадали в ДТП с опрокидыванием автомобиля

Водитель Toyota на большой скорости съехал с проезжей части. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Под Кировградом утром 25 июля произошло ДТП, в результате которого пострадали два подростка. Предварительно, на 6-м километре подъезда к поселку Белоречка от автодороги Кировград – Верхний Тагил водитель Toyota Corolla на большой скорости съехал с проезжей части, из-за чего произошло опрокидывание автомобиля.

- В ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров 16 и 17 лет. Оба доставлены в городскую больницу Кировграда. 17-летний подросток после оказания необходимой помощи отпущен домой, - рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

Отмечается, что оба пассажира не были пристегнуты ремнями безопасности.

Водителем Toyota оказался 21-летний парень, стаж которого составляет 10 месяцев. В отношении него возбудили два административных дела: за непристегнутых пассажиров и за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью.

- Водитель пояснил, что забрал подростков из Верхнего Тагила и направлялся в Новоуральск, - отметили в Госавтоинспекции.

Сотрудники провели на месте аварии все необходимые процессуальные действия. По факту ДТП назначена проверка.