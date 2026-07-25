На Среднем Урале вновь ввели ограничения для грузовиков из-за аномальной жары

Ограничения для грузовиков действуют с с 10:00 по 22:00 Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 25 июля были введены ограничения для грузовиков из-за аномальной жары. Так, с 10:00 по 22:00 им запрещено ездить по федеральным трассам. Такое распоряжение выпустило ФКУ «Уралуправтодор».

- Введены временные ограничения движения с 10:00 по 22:00 25 июля 2026 года для грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории Свердловской области в связи с температурами воздуха +32 градуса и более, - сообщили в учреждении.

В областном департаменте информационной политики пояснили, что ограничения необходимы для сохранности дорожного полотна на время жаркой погоды. Они касаются в первую очередь транспорта, общая масса которого – с грузом или без – превышает допустимые вес или нагрузку на ось. Подобные ограничения вводили и накануне – 24 июля.

Напомним, что, по данным Уральского Гидрометцентра, аномальная жара в Свердловской области сохранится до 29 июля. Дневная температура может достигнуть +37 градусов.