Легендарному свердловскому врачу Семену Спектору исполнилось 90 лет

Семена Спектора поздравили торжественным прохождением роты почетного караула перед его домом. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области 25 июля легендарный нейрохирург Семен Спектор отмечает свое 90-летие. Выдающегося врача поздравил губернатор Денис Паслер.

- За плечами Семена Исааковича целая эпоха в уральской медицине. Больше тридцати лет он возглавлял Свердловский областной клинический госпиталь для ветеранов войн. Сегодня госпиталь носит его имя, и это абсолютно справедливо, - написал глава региона в своих социальных сетях.

Перед домом именинника сегодня состоялось торжественное прохождение роты почетного караула, которое сопровождалось любимыми песнями юбиляра в исполнении ансамбля песни и пляски Краснознаменного Центрального военного округа.

За годы своей работы Семен Спектор провел свыше 200 тысяч консультаций и тысячи сложных операций. Поздравить легендарного нейрохирурга пришли его бывшие коллеги и благодарные пациенты, а также представители областных медучреждений и власти, совета ветеранов.