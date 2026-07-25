«Была в рыбацком домике»: завершились поиски свердловчанки, которая ушла с мужем в лес за грибами и заблудилась

В Свердловской области завершились поиски 66-летней жительницы села Полдневная Натальи Пономаревой. Вместе с мужем она 23 июля ушла в лес за грибами и заблудилась. Как рассказали в ОМВД России «Полевской», найти женщину удалось 25 июля волонтерам поискового отряда.
- Ее обнаружили сегодня ночью в 10 километрах от места захода в лес. Женщина была в рыбацком домике, - рассказали в полиции.
На место сразу же вызвали скорую помощь. После осмотра выяснилось, что в помощи врачей свердловчанка не нуждается. Родственники забрали Наталью домой, сейчас с женщиной все хорошо.
- Поиски продолжались и днем, и ночью. Было задействовано порядка 50 сотрудников полиции и пяти единиц техники. Искали и с воздуха с помощью коптеров, - пояснили в ОМВД России «Полевской».
Отмечается, что летательные аппараты были предоставлены свердловской полицией и администрацией Полевского.