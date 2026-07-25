Склады временно приостановили работу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге утром 25 июля 2026 начался пожар рядом со складами Wildberries. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили читатели. Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу маркетплейса, где данную информацию подтвердили.

- На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности, - пояснили представители Wildberries.

На текущий момент работу складов временно приостановили. Отмечается, что возобновить ее планируется в ближайшее время. Причины пожара уточняются. Редакция «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ ожидается.