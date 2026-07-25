В Екатеринбурге четыре трамвая на неделю изменят свои маршруты

Изменения коснутся маршрутов №4, 5, 12 и 18 Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на неделю изменятся маршруты четырех трамваев. Дело в том, что с 0:00 10 августа по 5:00 17 августа участок улицы Блюхера, от Комсомольской до Студенческой, будет закрыт из-за ремонта трамвайных путей.

- На неделю будет закрыто движение трамваев №4, 5, 12 и 18 от остановки «Улица Блюхера» до конечной «Шарташ» в обоих направлениях. Вместо этого с 00:00 10 августа до 05:00 17 августа трамваи будут ходить по другим маршрутам, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Так, трамвай №4 будет курсировать по следующему маршруту: остановка «Метро Ботаническая» – улицы Юлиуса Фучика – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – проспект Ленина – Гагарина –Уральская – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Юлиуса Фучика – остановка «Метро Ботаническая».

Трамвай №5 временно будет ходить так: остановка «Площадь 1-й Пятилетки» – проспект Космонавтов – улицы Уральская – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – остановка «40 лет ВЛКСМ».

Трамвай №12 изменит свой маршрут следующим образом: остановка «Дворец спорта» – улицы Московская – Челюскинцев – Луначарского – Тверитина – Мичурина – ЦПКиО – Мичурина – Тверитина – Луначарского – Куйбышева – Радищева – Московская – остановка «Дворец спорта».

Трамвай №18 будет следовать по следующему пути: остановка «Волгоградская» – улицы Викулова – Татищева – проспект Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – остановка «40 лет ВЛКСМ».

Екатеринбуржцев просят с пониманием отнестись к временным перекрытиям и заранее планировать свой маршрут с учетом всех изменений.