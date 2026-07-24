На Среднем Урале уровень бедности планируют снизить до 5,3%

Власти региона намерены бороться с уровнем бедности Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти утвердили региональную программу по снижению бедности. Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовой информации Свердловской области.

Эта программа рассчитана до 2030 года. Так, намерены снизить уровень бедности в области до 5,3%. Уровень бедности свердловских многодетных семей планируют довести до 11%.

- Демографические вызовы обуславливают необходимость реализации комплексной государственной политики. Направленной на создание инструментов всесторонней поддержки граждан. В том числе влияющих на качество их жизни, рождаемость, смертность, ожидаемую продолжительность жизни, - сказано в документе.

В период с 2021 по 2024 годы свердловчан с доходами ниже границы уменьшилось с 368. 8 тысячи человек до 248, 9 тысячи человек.

Сказано, что социальная поддержка позволила охватить 813 тысяч жителей. В 2025 году пособие на детей получили 161 тысяча уральских семей. На маткапитал выдавали 5154 новых сертификата.