В морге Ирбита из-за неполадок с холодильниками сгнило тело музыканта

Владимира Мурзина не стало 4 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Зайково, расположенном под Ирбитом, простились с почетным жителем и музыкантом Владимиром Мурзиным. Свердловчанин скончался дома 4 июля в кругу семьи. Родные мужчины уверяют, что спустя четыре дня из морга они получили тело в ужасном состоянии. После похорон семья была вынуждена обращаться в региональный Роспотребнадзор. Об этом сообщает портал E1.RU.

- Лицо неузнаваемое. Он был весь черный, как уголь, - рассказала порталу внучка. - Тело явно в холодильнике вообще не лежало. Крышку закрыли, но стоял запах от закрытого гроба. Бабушке моей, которая сидела рядом с ним и плакала, плохо стало от запаха.

Как уточняется, Центральная городская больница Ирбита признала ответственность за ситуацию. Они отметили, что из-за перебоев с электричеством в патологоанатомическом отделении нарушилась работа холодильных камер.