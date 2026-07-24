На Урале создатель майнинговой фермы отделался условным сроком

Свою вину предприниматель признал Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Реже предприниматель и владелец майнинг-фермы Гигик Гурджанян возместит предприятию 5,5 миллиона рублей ущерба. Его признали виновным по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана в особо крупном размере». Об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Майнинговая ферма размещалась в филиале компании.

- Для работы была организована система промышленной вентиляции. Общая потребляемая мощность достигала 279 киловатт, - рассказали в инстанции. – Для снижения расходов на электроэнергию, в счетчики встроили устройство дистанционного управления. Оно позволяло через смартфон занижать объем учитываемого потребления, не останавливая работу оборудования. Размер ущерба превысил 8,5 миллиона рублей.

Свою вину мужчина признал и заключил сделку со следствием. По итогу суд назначил ему полтора года лишения свободы условно. С испытательным сроком на год и пять месяцев.

Имущественный иск удовлетворен частично. Уралец ранее выплатил 800 тысяч рублей. С учетом этого, он обязан вернуть предприятию 4 774 000 рублей. К тому же в доход государства была обращена используемая техника.