К селам под Алапаевском завершают ремонт дороги

Ремонт дороги к селам завершается Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Завершающие работы проводят дорожники на участках трассы Артемовский – Арамашево. Это позволит улучить транспортную доступность одного из старейших сел региона и соседних населенных пунктов. Реконструкцию ведут на участках с 20-го по 25-й километр. Работы также идут и с 26-го по 30-й километры пути. Об этом сообщает Департамент информполитики по Свердловской области.

Трасса связывает Арамашево, Мироново, Бучино, а также Раскатиху с районным центром. По этому пути жители добираются до школ, детсадов, больниц.

- Каждый объект ремонтируют с применением современных технологий и материалов. Яркий тому пример – участки автодороги Артемовский – Арамашево. Здесь используется асфальтобетонная смесь с повышенными износостойкими свойствами, – говорит замначальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Олег Мелехов.

Уральские дорожники уже выполнили основную работу. До ввода участков необходимо укрепить обочины, установить барьерное ограждение и сигнальные столбики. В том числе нанести дорожную разметку.