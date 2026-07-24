Уральские медики с помощью терапии для мозга избавили пациента от бесплодия

Врачи помогли вылечить гормональный сбой пациента. Фото: Минздрав Свердловской области

Житель Свердловской области 32-летний Михаил и его супруга смогли стать родителями. Пара пять лет не могла завести кроху. После обследования в Клинико диагностическом центре «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге причину удалось найти. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

- Диагностика показала, что, его мозг «прекратил» стимуляцию образования сперматозоидов и производство основного мужского гормона – тестостерона. Гипофиз критически снизил выработку гормонов ФСГ и ЛГ, отвечающих за эти функции, - рассказали в ведомстве.

Однако медикам так и не удалось выяснить, почему гипофиз работал именно так. Уральцу выписали необходимое лечение медикаментами. По итогу, проблему устранить удалось. Сейчас супруги ждут появления дочери.