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НовостиОбщество24 июля 2026 14:55

Уральские медики с помощью терапии для мозга избавили пациента от бесплодия

На Урале медики заставили работать мозг пациента, чтобы избавить от бесплодия
Маргарита РАЗУМОВА
Врачи помогли вылечить гормональный сбой пациента. Фото: Минздрав Свердловской области

Врачи помогли вылечить гормональный сбой пациента. Фото: Минздрав Свердловской области

Житель Свердловской области 32-летний Михаил и его супруга смогли стать родителями. Пара пять лет не могла завести кроху. После обследования в Клинико диагностическом центре «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге причину удалось найти. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

- Диагностика показала, что, его мозг «прекратил» стимуляцию образования сперматозоидов и производство основного мужского гормона – тестостерона. Гипофиз критически снизил выработку гормонов ФСГ и ЛГ, отвечающих за эти функции, - рассказали в ведомстве.

Однако медикам так и не удалось выяснить, почему гипофиз работал именно так. Уральцу выписали необходимое лечение медикаментами. По итогу, проблему устранить удалось. Сейчас супруги ждут появления дочери.