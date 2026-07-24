Уральский медиафутбольный клуб сыграет в Кубке России

Матч пройдет 29 июля в Санкт - Петербурге. Фото: пресс-служба футбольного клуба

Екатеринбургский медиафутбольный клуб «СиндЕкат» впервые за свою историю примет участие в Кубке России. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

Уральская команда объединится с футбольным клубом «Красное Знамя» из Ногинска и на турнире будет выступать под названием «Красное Знамя – СиндЕкат».

Объединенная команда примет участие в игре 29 июля в Санкт – Петербурге. Соперниками будет футбольный клуб «Московская Застава – Кристалл».

Екатеринбургский медиафутбольный клуб основали в мае 2024 года. В составе выступают бывшие профессионалы, блогеры, стримеры, а также медийные личности. Игроком также стал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский.